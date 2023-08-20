صلاح حسب الله: المعلومة أصبحت تنتشر أسرع من البرق ومتاحة للجميع

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، إن المعلومة أصبحت تنتشر أسرع من البرق ومتاحة للجميع، لكن هناك فرقا بين انتقاد معلومة صحيحة أو قرار أو سياسة أو مشروع موجود وقائم، لكن اختلاق شيء من الخيال وبناء آراء واجتهادات واتهامات عليه، هذا هو ما يواجه بالقانون.

التعبير عن الرأي متاح

أضاف «حسب الله»، خلال لقاء ببرنامج «محل نقاش»، المذاع على قناة «العربية»، أن التعبير عن الرأي أو التحدث عن معلومة متاحة، متسائلا: «أي نظام عمل سياج من السرية على معلومة أو قرار أو مشروع قانون؟».

ولفت إلى أن الحق في التعبير مكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الداخلية في أي دولة التي تحمي هذا الحق، وهناك فارق كبير بين أن أبدي رأيي، وبين التجاوز بالسب والقذف، وهذا الأمر ينظمه القانون، ودون ذلك مغازلة لمشاعر الناس.

المواطن يتأذى من أدوات التواصل

وأوضح أن المواطن العربي والمصري له كل التقدير والاحترام، والمواطن نفسه يتأذى أحيانا في مثل هذه الممارسات الخاطئة على أدوات التواصل الاجتماعي.