جامعة بنها الأهلية تحذر الطلاب من إعلانات وهمية على السوشيال ميديا

حذرت جامعة بنها الأهلية بالعبور من التعامل مع أي جهات خارجية تدعي توفير خدمات للطلاب، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالبت بتحري الدقة فيما ينسب للجامعة على السوشيال ميديا.

تحذير من جامعة بنها الأهلية

وأوضح بيان الجامعة أنه حرصا من جامعة بنها الأهلية على مستقبل أبنائها الطلاب وتوفير السبل المتاحة لتمكين الطلاب من تلقي الخدمة العلمية بكفاءة عالية، فإن الجامعة لم تعلن بعد عن اشتراك الطلاب بوسيلة مواصلات خاصة بالجامعة، وستعلن الجامعة قريبا قبل بداية العام الجامعي بوقت مناسب عن بداية وكيفية اشتراك الطلاب.

وأهابت الجامعة بأبنائها الطلاب بعدم الانصياع وراء الأخبار الكاذبة التي يجرى نشرها على الصفحات غير الرسمية.

تعيينات جديدة في جامعة بنها الأهلية

وأصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، عددا من القرارات الجديدة بالجامعة.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور حسام الدين عبدالعظيم الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشرى بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الطب البشرى بجامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتور محمد سعيد الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها الحكومية للقيام بعمل مدير البرامج بكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، وتكليف الدكتورة سامية مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة للقيام بعمل مدير البرامج بكلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية.