صلاح حسب الله: ضوابط السوشيال ميديا أشبه بقائد القطار

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، إن فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي لا يقصد بها بالمعنى العام، لكن ضوابط، وهذه الضوابط أشبه بقائد أي قطار، ومن ثم السوشيال ميديا لا تعطي لأي شخص مطلق الحرية بالسب والقذف، وأن يتناول ويتهم ويحيل أي اتهام لدولة أو أشخاص أو أفراد، ويخوض في أعراضهم دون مسؤولية.

الضوابط ليست قيودا على الحرية

أضاف «حسب الله»، خلال لقاء ببرنامج «محل نقاش»، المذاع على قناة «العربية»، أن الفكرة ليست قيودا على الحرية، لكنها ضوابط لكي يتحمل أي شخص أو أي جهة أو أي هيئة مسؤولية الكلمة التي يروجها عبر أدوات التواصل الاجتماعي.

وتابع: «لا تكون المسألة مباحة وأعراض الناس مباحة وسمعة الناس مباحة، والأنظمة السياسية نفسها والتشكيك بها واتهامها، وليس انتقادها، بأشياء لا أنزل الله بها من سلطان، بحيث لا تكون المسألة دون مسؤولية».