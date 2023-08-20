ضبط متهم بترويج مخدرات على السوشيال ميديا بقصد البيع بالجيزة

أمر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بإحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج المخدرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مع استمرار حبس المتهم لتحديد موعد لجلسة محاكمته.

عرض المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد بلاغ لمباحث قسم الشيخ زايد، يفيد بقيام شخص بعرض فرش من جوهر الحشيش المخدر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، استدرجه النقيب ابراهيم ياسين، معاون المباحث، بكونه يريد شراء المخدرات، وألقى القبض عليه، ويدعى «ط .ح» 30 سنة عامل، وبحوزته فرشي حشيش، و8 علب أقراص اللاريكا المخدر، وأقراص ترامادول، أقراص الكبتاجون، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبصحبته سائق 33 سنة بحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وصيدلي 44 سنة وبحوزته علبة أقراص اللاريكا المخدر، مبلغ مالي.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.