طارق البشبيشي لـ«الشاهد»: لا يجتمع حب الوطن والإخوان في قلب واحد

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن تنظيم الإخوان الإرهابي لا يؤمن بالأوطان ولا بحدودها السياسية، ولا يجتمع في قلب واحد حب الوطن والإخوان.

«البشبيشي»: تعرفت على الإخوان خلال دراستي بكلية الزراعة

وأضاف «البشبيشي» خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنه تعرف على الإخوان خلال دراسته في كلية الزراعة عام 1983، ومرحلة الطالب هي المرحلة التي يستقطب فيها الإخوان الأعضاء.

وأوضح أنه بسبب مواظبطته على الصلاة مثل أي مصري متدين، وجد شخصا يكبره بست سنوات يدعوه لحلقة دينية في منزله من المغرب للعشاء كل يوم خميس بسبب منع الإمام التجمع في المسجد.

وذكر أنه في البداية لم يتحدث معه عن أي شيء يخص الإخوان، بل دار الحديث عن الكلية والرياضة والشؤون العادية، ثم طلب منه دعوة أصدقائه في الكلية، وجمع 15 فردا، ثم سلمهم لشخص آخر يدعى جمال بطيشة، وكون منهم خلية إخوانية، وشدد عليهم عدم إخبار أهلهم.