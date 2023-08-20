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محافظ القاهرة السابق: الإخوان مارسوا العنف والإرهاب السياسي ضد كمال الجنزوري

كتب:

أبانوب رجائي
12:14 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
جلال السعيد

جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن تنظيم الإخوان مارس نوعًا من العنف والإرهاب السياسي ضد الدكتور كمال الجنزوري.

تعامل كمال الجنزوري مع عدد كبير من قضايا الدولة

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أوجه التحية للدكتور الجنزوري على أعصابه الحديدية في التعامل مع العديد من القضايا»، مؤكدًا أن الجنزوري تحمل أشياء كثيرة جدًا حتى نقل السلطة للرئيس المنتخب.

إفتتاح المرحلة الأولى للخط الثالث من المترو

وتابع: «كنا نفتتح المرحلة الأولى للخط الثالث للمترو وقولت للدكتور الجنزوري إن هذا المشروع ضخم ويخدم الناس وفضل أن يفتتحه رئيس الوزراء».

واستكمل: «في الساعة العاشرة مساء تم إبلاغي بعدم حضور رئيس الوزراء لتعليمات أمنية، وكان هناك تهديد أمني للجنزوري».

وأشار إلى أن هذا اليوم كان يوم الطالب العالمي، ومن الممكن طلاب الإخوان أن يستغلوا تلك المناسبة في إحداث فوضى وشغب.

 

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بقلم أبانوب رجائي