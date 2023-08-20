محافظ القاهرة الأسبق: الإخوان كانوا يريدون سحب الثقة من حكومة الجنزوري

تحدث الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، عن واقعة حدثت بين الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق وسعد الكتاتني رئيس مجلس النواب.

حكم حل البرلمان

وقال السعيد خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الواقعة أساسها نقاش عابر وكان الدكتور الجنزوري علم أن هناك حكم محكمة صدر بالفعل لحل البرلمان.

وأضاف: كانت هناك نقطة خلاف دائمة موجودة، ووقتها الدكتور الجنزوري قال إن هناك حكم بحل البرلمان، والموضوع أخذ بحساسية شديدة جدًا، والهدف كان إسقاط حكومة الجنزوري وسحب الثقة منها.

رفض الإخوان لبيان الحكومة

وتابع: الإخوان وقتها رفضوا بيان الحكومة، وأعضاء مجلس النواب هاجموا الدكتور كمال الجنزوري، وبعدها حدثت واقعة بورسعيد وكانت هناك تجاوزات من أعضاء البرلمان ضد الحكومة.