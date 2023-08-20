طارق البشبيشي لـ«الشاهد»: الإخوان كان لديهم لجنة سياسية تمارس الابتزاز الديني وقت الانتخابات

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن جماعة الإخوان كانت لديها لجنة سياسية مهمتها التواصل مع القوى السياسية وتثقيف المرشحين السياسيين وكتابة الدعاية الانتخابية بغلاف إخواني.

«البشيشي»: اللجنة السياسية للإخوان لها أهداف غير معلنة

وأضاف «البشيشي» خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة السياسية لها أهداف غير معلنة، على سبيل المثال إفساد الدعاية الانتخابية للمرشحين الآخرين والمؤتمرات الانتخابية، وإحراجهم أمام الناخبين.

انتخابات 2005 شهدت الكثير من ألاعيب الإخوان

ولفت إلى أن انتخابات 2005 شهدت الكثير من ألاعيب الإخوان وتدليسهم وتزويرهم، واستغلوا هامش الحرية في دغدغة مشاعر البسطاء وابتزازهم بمشاعر الدين، والأناشيد التي كانوا يسرقون ألحانها الشهيرة ويغيرون الكلمات، وكانوا سعداء باستغلال الناس وأنهم نجحوا في خداعهم.