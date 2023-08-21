نجوم الأوبرا يتألقون في سهرة لأم كلثوم بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء الأحد، حفلًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

وقدم نجوم الأوبرا سهرة من روائع كوكب الشرق «أم كلثوم» بمشاركة المطربات «نهاد فتحي، غادة آدم، رحاب مطاوع و الفنانة السورية بتول بنى».

برنامج حفل كوكب الشرق في الإسكندرية

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي منها اغدا ألقاك،أمل حياتي،فكروني، للصبر حدود، سيرة الحب.

أم كلثوم كوكب الشرق

يذكر أن «كوكب الشرق» أم كلثوم رحلت عن عالمنا في فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي، وتعد من أبرز مطربين القرن العشرين، إذ بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء.

وغنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.