أحمد عطا الله: 90% ممن التقيتهم في الصحافة ساعدوني.. وأعتبر نفسي محظوظا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد عطا الله، إن أول صحيفة يعمل بها في القاهرة كانت «صوت الأمة»، لكنه لم يستمر بها لأكثر من شهر، لأنه لم يستطع التأقلم، وذهب إلى العريش في الشتاء، وظل في منطقة بئر العبد.

عودة إلى القاهرة من جديد

وأضاف، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت اف إم»: «بعدها عدت إلى القاهرة وعملت في أكثر من مهنة، مثل مطعم بسفنكس حتى أحدث توازن بين كسب لقمة العيش والعمل في المجال الذي أحبه، واستمرّ هذا الوضع لفترة طويلة لكنه تغير بعد ذلك».

دعم كبير

وتابع أحمد عطا الله: «أعتبر نفسي من المحظوظين، لأن 90% ممن التقيتهم في عالم الصحافة ساعدوني، مثل خالد حنفي وحازم الحديدي ومحمد الباز وجمال العاصي، وعملت في بداية تجربة عين، وكانت أول تجربة أكون موجودا فيها بقوة، وكانت هذه الجريدة رائعة للغاية، وكان لها نكهة مختلفة في الصحافة، وأنا سعيد لأني مريت على تجارب صحفية مختلفة».