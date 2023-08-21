قيادي إخواني سابق: «رسالة التعاليم» لحسن البنا هي من علّمت الإخوان العنف

أكد الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، أن جماعة الإخوان تعطي في دروسها بعضا من رسائل البنا، وليس كلها، وذلك في دورات الانتساب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن مرحلة «العامل» هي الأخطر في مرحلة التجنيد والانضمام للإخوان، وتليها «رسالة التعاليم ورسالة المؤتمر الخامس، والإقرار باستخدام العنف».

رسالة التعاليم

وتابع البشبيشي: «رسالة التعاليم هي الأخطر، وهي من علّمت الإخوان العنف والخروج على المجتمع، وكان يتم تداولها شفويا فترة، ولكنها موجودة في كتاب رسائل البنا، مؤكدا أن رسالة التعاليم هي بؤرة فكر الإخوان، لأن فيها البيعة، الإخلاص، الطاعة، التجرد والإخلاص وغيرها».

المساجد بالنسبة للإخوان

ولفت الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إلى أن المسجد هو الأصل بالنسبة للإخوان، لأنهم «بيصطادوا المنتسبين من المساجد».