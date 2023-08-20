طارق البشبيشي لـ«الشاهد»: الإخوان لم يتثقوا في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن الإخوان اخترقوا جميع القوى السياسية والأحزاب، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الأحزاب الليبرالية تعاونت مع الإخوان عام 1984 في الانتخابات.

«البشبيشي»: الإخوان سيطروا على مجلات مثل مختار الإسلام

وأضاف «البشبيشي» خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جماعة الإخوان كانوا مسيطرين على مجلات مثل مختار الإسلام، رغم وجود بعض الزعامات الوطنية التي كانت عصية على الاختراق الإخواني.

الإخوان لم يثقوا في «عاكف» كمرشد للجماعة

وذكر الكاتب والباحث، أنَّ الإخوان لم يكونوا واثقين في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة، واللقاءات المهمة التي تتخذ فيها القرارات المهمة التي ستطبق على الجماعة في المحافظات كانت تتم من وراء عاكف ولا يأخذون رأيه.