طارق البشبيشي: عبدالمنعم أبو الفتوح إخواني لكنه يجيد التلون مثل الحرباء

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه خُدع في عبد المنعم أبو الفتوح، ووصفه بأنه إخواني ولكنه يجيد التلون مثل الحرباء.

معاداة عبد المنعم أبو الفتوح

وأضاف البشبيشي، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عبدالمنعم أبو الفتوح، كان يعادي الدولة الوطنية والجيش، مشيرًا إلى أن خلال حادث الحرس الجمهوري أثناء اعتصام رابعة، طالب الحكومة بالاستقالة، وإحالة المشير طنطاوي للتحقيق، فكان يريد هدم الجيش والدولة.

أبو الفتوح وحسن البنا

وأكد أن أبو الفتوح، كان يجيد اللعبة التي أصبحت لا تخفى على أحد، فهو «بناوي»، أي يتبع فكر حسن البنا، وهو أخطر من سيد قطب، لأن سيد قطب أفكاره كانت في الواجهة لكن البنا يتلون كالحرباء.