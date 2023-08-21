طارق البشبيشي: الإخوان كانوا يسعون لإنشاء حرس ثوري والعنف ليس غريبا عليهم

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه عند فض اعتصام رابعة، كان بالفعل خرج من الجماعة، مؤكدًا أن من يعرف الإخوان لن يندهش من هذا الاعتصام المسلح، فهم جماعة مستخدمة من القوى الخارجية.

30 يونيو أصابت أوباما وكلينتون بحالة هلع

وأضاف البشبيشي، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أوباما، وهيلاري كلينتون، وكونداليزا رايس، أصابتهم ثورة 30 يونيو بحالة هلع.

وأشار البشبيشي، إلى أن أحد قيادات الإخوان كان معه في اللجنة السياسية، وكانت الناس تجتمع أمام قيادات الإخوان وتسبهم بعنف لأنهم فشلوا في كل شيء، فكانوا متميزون في الخيانة والفشل، فقال له هذا القيادي «متخافش.. 30 سلاح آلي يخلوا البلد تنام من المغرب»، مؤكدًا أنهم كانوا يسعون لإنشاء حرس ثوري.