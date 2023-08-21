فيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني يحقق مليون جنيه في يوم

حقق فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني إيرادات مرتفعة، حيث استطاع الفيلم أن يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة في دور العرض .

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فيلم العميل صفر حقق أمس مليون جنيه، وجاء في المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة.

أحداث فيلم العميل صفر

وتدور قصة فيلم العميل صفر من خلال الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم ويقوم بدوره أكرم حسني، والذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، ما يضعه في العديد من الأزمات والمواقف التي يجب التغلب عليها، وكل ذلك في إطار كوميدي ملئ بالتشويق.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة النبوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وتضم قائمة الأفلام التي تعرض بالسينما 10 أفلام أبرزها مرعي البريمو، ع الزيرو، وش في وش، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس.