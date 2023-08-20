5 ملايين جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» بالسينما في 4 أيام

اقترب فيلم العميل صفر والذي يعد أول بطولة سينمائية منفردة للفنان أكرم حسني، من تحقيق نحو 5 ملايين جنيه قيمة إيراداته بالسينما في أول أربعة أيام عرض، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا.

وحقق فيلم العميل صفر في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات تقدر بـ مليون و191 ألف و938جنيه، وتضم قائمة الأفلام التي تعرض بالسينما 10 أفلام أبرزها مرعي البريمو، ع الزيرو، وش في وش، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر من خلال الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم ويقوم بدوره أكرم حسني ، والذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، ما يضعه في العديد من الأزمات والمواقف التي يجب التغلب عليها، وكل ذلك في إطار كوميدي ملئ بالتشويق.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة النبوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.