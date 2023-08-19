1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم العميل صفر في ثالث أيام عرضه بدور السينما

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة وفي ثالث أيام عرضه نحو مليون و787 ألفًا و463 جنيهًا، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا والتي تضم القائمة 10 أفلام أبرزها مرعي البريمو، ع الزيرو، وش في وش، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، في أول أيام عرضه بالسينما يوم الأربعاء نحو 802 ألف جنيه، وحقق يوم الخميس في ثاني أيام عرضه مليون و268 ألفًا و523 جنيهًا، ليتجاوز مجموع إيراداته على مدار 3 أيام عرض الـ 4 مليون جنيه.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر، حول الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، ويقوم بدوره أكرم حسني، العاشق لمغامرات جيمس بوند ويتمنى يصبح مثله، وبالتالي يتورط في كثير من المشاكل في إطار كوميدي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة النبوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.