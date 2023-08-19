أكرم حسني يكشف لـ«الوطن» عن سبب نجاح فيلمه الجديد «العميل صفر»

أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته البالغة، بنجاح فيلمه الجديد «العميل صفر»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، وحقق إيرادات مرتفعة.

أكرم حسني يتحدث عن كواليس فيلم «العميل صفر»

وقال أكرم حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحب فكرة فيلم «العميل صفر»، بالإضافة لحبه لكواليس العمل من أول يوم وحتى آخر يوم، وأن جميع أبطال العمل، كانوا متحمسين للعمل، وكانوا لا يريدون إنهاء التصوير من شدة الحب، وأتمنى أن ينال العمل قبول عند الجمهور.

تفاصيل فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر»، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم بأن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، منذر رياحنة، إسماعيل فرغلي، أسماء أبو اليزيد، أيمن الشيوي، فيدرا.