عمرو القاضي: منطقة سقارة عاصمة جديدة للسياحة بها الكثير من الأسرار

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن المنطقة ما بين مطار سنفكس إلى منطقة سقارة، تعتبر منطقة جديدة وعاصمة جديدة للسياحة المصرية، موضحا أننا نركز مع شركات السياحة والإعلام الدولي على هذه المنطقة.

المنطقة ستدعم افتتاح المتحف الكبير

وأضاف القاضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة dmc، أن المنطقة ستدعم افتتاح المتحف الكبير، بالإضافة إلى الإكتشافات الحديثة التى تتم بشكل مستمر في منطقة سقارة التي ما زال بها الكثير من الأسرار التي تبوح بها، والاكتشافات التي تحدث في منطقة الأهرام.

رفع مستوى المنطقة

وأشار القاضي إلى رفع مستوى المنطقة بشكل كامل من بنية أساسية وتوسعات، وإنشاء مترو الأنفاق، والطرق وتطوير الجهات الفندقية، موضحا أن المنطقة مقصد سياحي جديد متكامل في مصر، ويتم الترويج لها بالحديث مع شركات السياحة والطيران للتخطيط لرحلاتهم عن طريق مطار سنفكس.