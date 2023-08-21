«الموسيقيين» عن عادل إمام: حفر اسمه في قلوب محبيه

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا حول الفنان عادل إمام، وذلك «انطلاقًا من وحدة مظلة الفن، التي تجمع النقابات الفنية الثلاث، وتحت قانون عام موحد يجمع النقابات الفنية.

وقال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، إن الزعيم أعطى كثيرًا للسينما والمسرح والتليفزيون، وعمل بجد واجتهاد طوال حياته، ورسم لنا الضحكة والابتسامة والحزن والدموع على وجوهنا.

عادل إمام اختار أعماله بعناية فائقة

وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، أنّ «عادل إمام اختار أعماله بعناية فائقة وذكاء شديد وحافظ خلال سنوات عطاءه على قمة المجد، فالوصول إلى القمة ليس بالأمر اليسير، والحفاظ عليها من أصعب الأشياء، فعندما تصل للقمة وتحافظ على مكانك، فإنك تثبت أن الصدفة لا تلعب دورًا هنا، ولكن حفاظك على القمة كان نتيجة فكر وذكاء وتحمل مسؤوليات».

وتابع: «تحمل الفنان عادل إمام مسؤولياته على أكمل وجه.. ندعوا الله بوافر الصحة والعافية له، ونطمئنه بأنه استطاع أن يحفر اسمه في قلوبنا ماحيينا» .