سبب غياب أسرة عادل إمام عن افتتاح الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح

كشف جمال عبد الناصر، رئيس المركز الإعلامي للمهرجان القومي للمسرح، عن سر غياب أسرة عادل إمام، عن افتتاح المهرجان في دورته السادسة عشرة.

وقال رئيس المركز الإعلامي لمهرجان القومي للمسرح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إن الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، تواصل مع رامي عادل إمام ومحمد عادل إمام نجلي الزعيم، وكان مفترض أن يحضر محمد إمام الافتتاح، لكن كان لديه تصوير يوم الافتتاح فاعتذر.

ظروف صحية

وأضاف: «رامي اعتذر أيضًا عن الحضور قبل الافتتاح بيوم، وقال لمحمد رياض، إحنا مبسوطين، وعادل إمام عنده علم بالتكريم، لكن ظروفه الصحية لا تسمح بالحضور».

أسرة الفنان لم تحضر

ولفت عبدالناصر، إلى أن إدارة المهرجان، تقدر عدم حضور أي من أسرة الفنان، وترى أن أسرته كانت متخوفة من الحضور، لأن السؤال الوحيد عند حضورهم سيكون عن صحة عادل إمام، كما أن إدارة المهرجان، ترى أن عادل إمام ليس ملك أحد، إنما ملك الشعب كله، والدورة باسمه احتفاء به، لكن لن يُكرم فيها، لأنه سبق أن كرم في الدورة الثالثة، ولوائح المهرجان تنص على أن الفنان لا يكرم إلا مرة واحدة.