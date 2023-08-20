«شاهد شاف كل حاجة» آخر كتاب عن الفنان عادل إمام.. مؤلفه يكشف كواليسه

تحدث أشرف غريب، الناقد الفني، مدير مركز الهلال للتراث، عن كتابه الأخير عن الفنان عادل إمام، الذي جاء بعنوان «شاهد شاف كل حاجة»، مؤكدا أن «الزعيم» من أكثر الفنانين الذين صدر عنهم أعمال أدبية وكتابات من قبل، لأنه عبّر عن الواقع من خلال أعماله، مشيرا إلى أنَّ عنوان الكتاب الذي تناول حياة ومسيرة الفنان الكبير، استغرق منه وقت طويل في التفكير لأنه أراد عنوان غير تقليدي.

غريب: عناوين تقليدية لأعمال تناولت حياة الزعيم

وأضاف «غريب»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن الكتب السابقة عن الفنان عادل إمام، استهلكت عناوين تقليدية، مثل «الصعلوك» أو حتى «الزعيم»، موضحا أنه بمجرد انتهائه من مادة الكتاب، اكتشف أنه كتب مؤلفا عن عصر كامل وليس تاريخ فنان فقط، واختار عنوان «شاهد شاف كل حاجة».

وتابع الناقد الفني، بأن الفنان عادل إمام، طوال الوقت منفعل ومتفاعل ومشارك ومنغمس، حتى أنه أحيانا يصنع الحدث مثلما حدث في ثمانينيات القرن الماضي من «هوجة الإرهاب» ووجدنا الزعيم يذهب إلى محافظة أسيوط بفرقته لعرض مسرحيته «الواد سيد الشغال»، وبالتالي بهذا العمل هو «شارك في صنع الحدث».

الزعيم صاحب مواقف ضد الصهيونية

واستطرد «غريب» قائلاً: «بعدها ذهب الفنان عادل إمام إلى محافظة سوهاج لوأد فتنة ثأر بين قبيلتين، شارك في افتتاح مقهى وادي النيل بميدان التحرير بعدما دمره الإرهاب.. إذن هو مشارك في الحرب ضد الإرهاب، بل ووجدناه يذهب إلى المدينة السويسرية «جينيف» لعرض مسرحيته، ليتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الراحل ياسر عرفات، ليعلمه بأن الفندق الذي سيتم عرض المسرحية عليه مملوك ليهودي صهيوني متطرف، ليصر بعدها الفنان على تغيير مسار الرحلة كلها، وتغيير قاعة المسرح الذي سيتم العرض عليه.