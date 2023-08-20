ناقد فني يتحدث عن تاريخ عادل إمام.. من «كومبارس متكلم» إلى زعيم جمهورية الضحك

قال أشرف غريب، الناقد الفني، مدير مركز الهلال للتراث، إن الفنان عادل إمام قدم مسيرة خالدة من الأعمال الفنية، وبدايته الحقيقية كانت في عام 1963، من خلال دوره في مسرحية «أنا وهو وهي»، أما دخوله عالم الفن فكان في عام 1962 بمشاركته في مسرحية «ثورة قرية»، إخراج حسين كمال، وكانت مشاركة عابرة.

غريب: عادل إمام بدأ بمسرح التلفزيون

وأضاف «غريب»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن عادل إمام، انضم عام 1962 لفرق مسرح التلفزيون، من خلال «المسرح السادس» المهتم بنصوص تقدمية نوعا ما، والمخرج حسين كمال بسبب دراسته في فرنسا، واهتم بهذا التوجه الفني الجديد ليضم عادل إمام إلى مسرحية «ثورة قرية» من تأليف الكاتب الصحفي، محمد التابعي.

البداية الفنية لعادل إمام

وتابع الناقد الفني، أن مشاركة عادل إمام في بداياته الفنية في المسرحية كان «كومبارس متكلم»، ويقف على المسرح ويمر من أمام الجمهور وينادي «العسلية.. العسلية.. بمليم الأوقية»، ليكتشف المخرج «الكوميديان» فيه، ويوجهه إلى هذا اللون من الأعمال الفنية، ما يدل على عبقرية «حسين كمال»، المخرج اللماح صاحب المَلَكة والقدرة على الفرز «يضع كل موهبة في مكانها الصحيح».