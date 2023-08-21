مناورات بين واشنطن وسول.. وزعيم كوريا الشمالية يعد الصواريخ للحرب

مع كثرة تهديدات كوريا الشمالية باستعدادها للحرب، بدأت جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، مناورات عسكرية ضخمة، من المقرر أن تستمر 11 يوماً.

مناورات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الاثنين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع رئيس أمريكا واليابان، إنه في حال استمرار تهديدات زعيم كوريا الشمالية بالاستعداد للحرب وتجهيز الصواريخ، يزداد قوة التعاون العسكري الثلاثي مع أمريكا واليابان خلال الفترة المقبلة.

وشملت المناورات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، تدريبات طوارئ متنوعة، تتمثل في تمرين مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن، إذ يشارك بها قوات الفضاء والبحرية والجوية الأميركية، وفقا للقوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

زعيم كوريا الشمالية يشرف على صواريخ كروز استعدادا للحرب

ومن جهة أخرى، بدأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمتابعة اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية، تزامنا مع المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معتبرا ذلك تدريبا على الحرب.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية «يونهاب»، فإن خطوة الإشراف على صواريخ كروز، تأتي بهدف التحقق من القدرات القتالية والعسكرية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي، بالإضافة إلى تحسين قدرة العسكريين على تنفيذ بعض المهمات الهجومية في حرب حقيقية، إذ أن خلال تجربة الصواريخ أظهرت قصف الهدف بسرعة دون خطأ.

وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن الصاروخ يمتلك بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية، حيث إنه مستعد بشكل دائم للقتال في المواقف المفاجئة.