كوريا الشمالية تفرض حظراً على الحركة 20 دقيقة والدخول إلى الملاجئ

تجري كوريا الشمالية تدريبات الدفاع المدني الأربعاء المقبل، ضمن خطة التدريب السنوية، لذا طلبت حكومة بيونج يانج من أفراد الشعب الاختباء في الملاجئ، ومنع التحرك لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ويجرى هذا التمرين لمواجهة التهديدات النووية المتقدمة والهجمات الإلكترونية والإرهاب بالطائرات بدون طيار وغيرها.

تدريب يعطل البلاد لمدة 20 دقيقة

وأشارت وسائل إعلام كورية شمالية إلى أن التدريب سوف يظل لمدة 20 دقيقة، في الساعة الثانية مساءً من يوم الأربعاء، وسط إطلاق صافرات إنذارات بالهجوم الجوي لمدة دقيقة واحدة، فيما سيستقبل السكان رسائل نصية على هواتفهم، وسط إطلاق 2800 صافرة إنذار، وتقييد الحركة على 216 طريقاً في البلاد، لمنع وقوع ضرر على المواطنين.

تدريب دفاع مدني سابق مماثل

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية والأمن في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج أن النسخة السابقة من تدريبات الدفاع المدني كانت في 16 مايو الماضي، واشتركت فيها مدارس ومؤسسات حكومية، وليس جمهور المواطنين، ولكن تدريب هذا الأسبوع سيكون مختلفاً.

إعفاء عدة مناطق من المشاركة

وكشف السلطات الكورية الشمالية عن إعفاء 57 منطقة من المشاركة في التدريب، ويشمل هذا المدن والمقاطعات في منطقة تشونج تشونج وجولا الشمالية وجولا الجنوبية، باعتبار أن هذه المناطق تم إعلانها مناطق كوارث، نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة بها.

تحديد الملاجئ في البلاد

وسيخضع الأشخاص من مستخدمي الطرق إلى ركن السيارة على جانب الطريق، وتشغيل الراديو، لمعرفة التعليمات، فيما سوف يستمر عمل الطائرات والمترو، ولكن لن يسمح بخروج الركاب من محطات المترو والقطار، وتم تحديد 17483 مكاناً للاستخدام كملاجئ يدخلها إليها الأفراد، فيما ستشرف الداخلية على الحركة في دور السينما ومراكز التسوق.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 17 صاروخاً عابراً للقارات بين يناير و24 يوليو من العام الجاري 2023.