«القاهرة الإخبارية»: قراصنة من كوريا الشمالية استهدفوا تدريبات بين الجارة الجنوبية وأمريكا

ذكرت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم، أنّ قراصنة إلكترونيين من كوريا الشمالية، استهدفوا تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تنطلق غدًا الاثنين، رغم عدم الكشف عن معلومات سريّة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وستبدأ القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، غدًا، تدريبات صيفية تحمل اسم «أولتشي فريدم شيلد»، تستمر 11 يومًا، وتهدف لتحسين القدرة على الرد على تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

وأوضحت إدارة شرطة إقليم جيونج جي نامبو، في بيان، أنّه يعتقد أنّ المتسللين مرتبطون بمجموعة كورية شمالية، يطلق عليها الباحثون اسم «كيمسوكي».

وأوضحت الشرطة أنّهم نفذوا الاختراق عبر رسائل بريد إلكتروني إلى متعاقدين من كوريا الجنوبية، يعملون في مركز محاكاة الحرب المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لافتة إلى أنّه جرى التأكد من عدم سرقة المعلومات المتعلقة بالجيش. وسبق ونفت كوريا الشمالية أي دور لها في الهجمات الإلكترونية.

وذكر الباحثون أنّ متسللي «كيمسوكي» استخدموا منذ فترة طويلة رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الاحتيال العشوائية التي تخدع الأهداف، لإعطاء كلمات المرور أو النقر فوق المرفقات أو الروابط التي تحمل برامج ضارة.

وأجرت شرطة كوريا الجنوبية، والجيش الأمريكي تحقيقًا مشتركًا، ووجدا أنّ عنوان بروتوكول الإنترنت المستخدم في محاولة التسلل، مطابقا لعنوان تم تحديده في اختراق عام 2014 ضد الشركة المشغلة لمفاعل نووي في كوريا الجنوبية.

واتهمت كوريا الجنوبية آنذاك، بيونج يانج، بالوقوف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.