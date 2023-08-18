بايدن يعرض لقاء دون شروط مسبقة على زعيم كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي

جدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، التأكيد على استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن، للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دون شروط مسبقة، لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية لم تسجب بشكل إيجابي لعرض بادين

وقال كيربي، في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن كوريا الشمالية لم تسجب بشكل إيجابي لهذا العرض، ولكن المقترح لا يزال مطروحًا على الطاولة، مضيفا: «نحن على استعداد للجلوس والتفاوض دون شروط مسبقة».

وفي إشارة إلى عدم استجابة بيونج يانج لإدارة بايدن، قال كيربي، إنه في ضوء غياب أي بوادر تشير إلى الاهتمام بمقترحنا، «علينا التأكد من أننا جاهزون في كل النواحي الأخرى للدفاع عن أمننا القومي ومصالح حلفائنا الكوريين واليابانيين».

قمة ثلاثية مع زعماء اليابان وكوريا الجنوبية

وأوضح كيربي، أن هذا يعني وضع المزيد من القدرات في المنطقة، وبالتأكيد سوف ندرس تكرار ذلك في المستقبل إذا لزم الأمر.

وأدلى كيربي، بهذه التصريحات قبل يوم من استعداد بايدن لاستضافة قمة ثلاثية مع زعماء اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيكون التطوير السريع لكوريا الشمالية للقدرات النووية والصاروخية بندا رئيسيا على جدول الأعمال، ومن المقرر أن يتفق بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول على تعزيز قدرات الردع للرد بشكل أفضل على عدوانية كوريا الشمالية وكذلك القوة العسكرية الصاعدة للصين.