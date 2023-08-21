داوود حسين يعلن وفاة صديقه الفنان بدر الطيار: «ربنا يرحمك يا أبو قلب ذهب»

أعلن الفنان داوود حسين، وفاة صديقه الفنان الكويتي بدر الطيار، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، مناشدًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر الفنان داوود حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا للفنان بدر الطيار، من داخل المستشفى، وعلق عليها بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. الله يتغمد روحك الجنة يا أبو قلب ذهب.. من أنظف وأطيب وأوفى وأصدق من عرفته في حياتي.. صديق بمنزلة الأخ.. إلى جنات النعيم يا أبو يوسف.. الفاتحة على روح الفقيد الغالي بدر الطيار».

وبدر الطيار، ممثل كويتي، ولد في عام 1951 بالكويت، عمل بالعديد من الأدوار فى المسرح والتلفزيون، إشتهر بالأدوار الكوميدية، من أهم أعمال في التلفزيون «طش ورش» و«شبابيك»، وفي المسرح «على قشر موز» و«مخروش طاح بكروش»، فيما عاني من مرض السكر والضغط مما تسبب فى غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2009.