داوود حسين أبرز المكرمين في الدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

كشف المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة للمهرجان، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما، التي تضم: الفنانة لقاء الخميسي، والفنان جبار المشهداني من العراق، والفنان طارق صبري، والفنانة ألماظة نورا من كوسوفو.

فنانون حضروا مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

وقد حضر المؤتمر الصحفي كل من سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحي، والسفير التونسي محمد بن يوسف، والمخرج عصام السيد، والمؤلف نادر صلاح الدين، والفنان طارق صبري، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور مصطفى سليم، والدكتور مدحت الكاشف، والدكتورة إيمان عز الدين، والدكتورة رانيا فتح الله، والفنان أحمد صيام، والفنان محمد عبد الرحمن توتا.

وأعلن خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات أبرزها الفنان الكويتي داوود حسين والفنان المصري محمد عبدالرحمن توتا.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ ترأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

داوود حسين: عملت صبي ميكانيكي

يذكر أن الفنان داوود حسين كان قد ظهر في إحدى حلقات برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي خلال الفترة الماضية وتحدث عن كثير من الأمور والأسرار الحياتية حيث كشف عن بداياته وأنه عمل صبي ميكانيكي.

كما أن داوود حسين تحدث عن الأعمال الفنية المصرية التي شارك بها وكان من بينها عندليب الدقي مع محمد هنيدي وكنغر حبنا مع رامز جلال وكشف عن الكواليس بينهما.