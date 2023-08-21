«الثقافة»: توثيق الأغاني والأمثلة الشعبية والعادات والحرف في بيت التراث

كشفت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي ورئيس مجلس أمناء بيت التراث، تفاصيل افتتاح وزيرة الثقافة لبيت التراث المصري، لتوثيق التراث الثقافي غير المادي، في حضور عدد كبير المسؤولين والوزراء ومحافظ القاهرة وعدد من السفراء.

توثيق الأغاني والأمثلة الشعبية والعادات

وأضافت «إمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن بيت التراث معني بعمل أرشيف وطني للتراث الثقافي غير المادي، مشيرةً إلى أن تراثنا الشعبي غني جدا، كما أن مصر في التراث الثقافي دولة عظمى.

وتابعت: «لا يليق بنا ألا يكون لدينا أرشيف لهذا التراث المتناثر، وبالتالي، فقد كان الأرشيف الوطني حلما كبيرا لمصريين كثر، وبخاصة الباحثين والفنانين، لتوثيق الأغاني والأمثلة الشعبية والعادات والتقاليد والرقصات وكل ذلك في مكان واحد».

وواصلت: «حصلنا على مكان في مركز الحرف اليدوية بالفسطاط، وسنبدأ في التواصل مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي لديها المواد المختلفة».