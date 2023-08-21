تداول 445 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر خلال يوليو 2023

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تداول 445 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 187 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022، وتركزت الزيادة في مواني سفاجا ونويبع والسويس والقصير.

تداول 239 ألف طن بضائع

وذكر تقرير للهيئة، أن ميناء سفاجا شهد تداول 239 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 الف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 الف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 37 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

ربط المواني المصرية بمناطق التنمية

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية، وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات، من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالمواني الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.