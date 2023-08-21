مواني البحر الأحمر تستقبل 7 سفن مُحملة ببضائع متنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 7 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و484 شاحنة، و65 سيارة.

ووفق بيان الهيئة، شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، و104 شاحنة، و8 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و380 شاحنة، و57 سيارة.

تداول 1400 طن في ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة «أمل»، بينما غادر الميناء أمس السفينتان «الحرية 2» و«بوسيدون إكسبريس»، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع، و190 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن هي «بريدج»، و«سينا»، و«أيلة».

ميناء بورتوفيق يستقبل سفينة

كما شهد ميناء بورتوفيق أمس استقبال السفينة «EDVANTURA» قادمة فارغة لشحن دقيق، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها.