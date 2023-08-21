الشرطة العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين في نينوي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 5 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى بـ«ولاية نينوي» المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن مفارز (وحدات) وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة نينوي، نفذت عملية نوعية تضمنت ملاحقة ما تبقى من فلول «داعش» ضمن محافظة نينوي، بناءً على معلومات قدمها المواطنين.

وأضافت أن عناصر الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين، مؤكدة أنه من خلال تدقيق بياناتهم تبين انتماؤهم إلى ما يسمى بولاية نينوي.

وتابعت: «من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم إلى تلك المجموعات الإرهابية، وكانوا يتقاضون أموالًا لقاء ذلك، موضحة أنه «تم تدوين أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل».