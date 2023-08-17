«القاهرة الإخبارية»: العراق يضبط 6 إرهابيين في 3 محافظات

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات، وفق ما ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا وكالة الأنباء العراقية «واع».

وذكرت في بيان لها، أنّه «في عمليات منفصلة استهدفت ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تم القبض على 6 إرهابيين من المطلوبين لجهات أمنية متعددة بموجب مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4/إرهاب».

وأوضحت أنّه تم القبض على 2 من الموقوفين في مناطق كركوك ومثلهما في الأنبار والآخرين جنوبي بغداد، وجرى تسليمهم إلى الجهات المعنية بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول «داعش» في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددًا.