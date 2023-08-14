إنهاء نزاع تأهيل الترع بين «ري الفيوم» ومصنع الطائرات بقيمة 57 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز صرف فروق الأسعار للهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات»، عن عملية تأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، وطولها 21 كيلومتر، حملت الفتوى رقم 824 لسنة 2023.

منطقة ري غرب الفيوم

ثبت للمحكمة أن الإدارة العامة لري غرب الفيوم، تعاقدت عام 2020 مع الهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات» بطريق الاتفاق المباشر، لتنفيذ عملية تأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، بطول (21,838) كم، وبالقيمة المالية المقدمة من الهيئة بمبلغ 57 مليون و77 ألف جنيه، وأن مدة العملية هي (12) شهرًا، تبدأ من (تاريخ تسلم الموقع خاليًا من الموانع).

حيثيات الفتوى

وأكدت الفتوى، أن جهة الإدارة حددت البنود المتغيرة ضمن شروط الطرح، إلا أن الهيئة المتعاقد معها، لم تقدم المعاملات التي تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة، التي حددتها الجهة الإدارية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للشروط الموضوعية، التي وضعها قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية، الأمر الذي ينتفي معه مناط تطبيق معادلة تغير الأسعار علي هذا العقد، إذ يكون هناك استحالة قانونية وعملية تحول دون تطبيقها لانتفاء شروطها وأسبابها.

ويضحي عدم تضمين الهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات»، المعاملات في عطائها مانعًا من إعمال مبدأ تعديل قيمة عقود المقاولات على العقد الماثل، ومن ثم لا يجوز صرف فروق الأسعار للهيئة العربية للتصنيع «مصنع الطائرات» عن عملية تأهيل الترع بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم.