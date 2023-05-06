وزير الري يتابع موقف تأهيل الترع وتدبير أراضي بمراكز حياه كريمة

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع المهندس على منوفي رئيس مصلحة الري لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وموقف تدبير قطع أراضي من منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وقال وزير الري، إن الدولة المصرية تعمل في إطار رؤية شاملة للتنمية تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها .

تأهيل 4466 كيلومترا من الترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الري

وأوضح أن مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً، بإعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية، مضيفاً أنه تمّ ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 3070 كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1396 كيلومترا، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً

كما دبرت الوزارة 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بـ52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (16 قطعة) ، مراكز الشباب (14 قطعة)، المراكز الطبية (10 قطع)، الأسواق الحضرية (9 قطع)، المدارس (7 قطع)، وحدات الإسعاف (5 قطع)، الوحدات البيطرية (4 قطع)، ملاعب (4 قطع).