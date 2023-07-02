«الري»: تأهيل 4 آلاف كيلومتر من الترع لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات

قال الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، إنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تقوم بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، و أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كل المشروعات التنموية.

تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول

وأضاف أنَّ الوزارة أسهمت في مبادرة حياه كريمة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، إذ ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري إنَها تشارك بشكل بارز في مبادرة «حياة كريمة من خلال توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة، وانه يجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومترا بمراكز حياه كريمة، وبلغت أطوال الترع التي تمّ نهو تأهيلها 3076 كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1390 كيلومترا، لخدمة المنتفعين وتوصيل المياه للنهايات وحسم شكاوى الري، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

تدبير 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع

كما دبرت وزارة الري 134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات «سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية»، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بـ52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية 16 قطعة، مراكز الشباب 14 قطعة، المراكز الطبية 10 قطع، الأسواق الحضرية 9 قطع، المدارس 7 قطع، وحدات الإسعاف 5 قطع، الوحدات البيطرية 4 قطع، ملاعب 4 قطع.