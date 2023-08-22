مخرج «Suicide Squad»: نادم على وشم الجوكر في الفيلم

تحدث المخرج ديفيد آير، عن أحد قراراته الإبداعية، التي يأسف عليها في فيلم «Suicide Squad» الصادر عام 2016، وهي كلمة «تالف» الموشومة على جبهة شخصية الجوكر التي قدمها الممثل جاريد ليتو، ضمن أحداث الفيلم، التي كانت فكرته على حد تعبيره.

وقال مخرج فيلم «Suicide Squad»، عبر حسابه على منصة «تويتر»، «الوشم كان فكرتي 100% وكان اختياري، ولكنها لم تكن الفكرة الأصلية»، موضحا: «الكلمة الأصلية كانت مبارك وليست تالف، الآن بعد أن قلت ذلك، يؤسفني ذلك القرار، خلقت حدة وانقسام فليست كل فكرة فكرة جيدة».

مخرج فيلم «Suicide Squad»: هناك مجموعة من الأشخاص يستمتعون بالاستهزاء بالفيلم

وأضاف ديفيد آير، بعد مرور 7 سنوات على إنتاج الفيلم، «هناك فضول حقيقي واهتمام من الكثير من الناس، وأعلم أن هناك مجموعة أخرى من الأشخاص يستمتعون بالاستهزاء بالفيلم، هل سبق لك أن مررت بتجربة في الحياة لم تكن بالطريقة التي تريدها والتي جذبتك وجعلتك تعيد التفكير في كل شيء ؟ أنا مررت بذلك».