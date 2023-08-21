مخرج «Blue Beetle»: إضراب ممثلي هوليوود لم يكن من السيناريوهات المحتملة

كشف أنجيل مانويل سوتو، مخرج فيلم «Blue Beetle» التحديات التي يواجهها فيلمه، والذي جرى طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم تزامنا مع إضراب نقابتي كتاب وممثلي الشاشة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

وقال مخرج فيلم «Blue Beetle» في حواره مع آش كروسان في موقع «ET»: «لم يكن الإضراب على قائمة السيناريوهات المحتملة أو المتوقعة بالنسبة لي، لكن في نفس الوقت هذه الإجراءات ضرورية ويجب أن تحدث عندما يتعين حدوثها، ولسوء الحظ حدث ذلك أثناء العرض الأول الفيلم، وليس سرًا أنه يؤثر علينا بشكل غير متناسب».

وأضاف: «لكن الحقيقة هي أن ممثلينا لقد قدموا كل شيء حقًا قلوبهم وأرواحهم، وهذا هو السبب الرئيسي وراء رغبتنا في دعمهم».

مخرج فيلم «Blue Beetle»: شولو ماريدونيا الممثل المثالي لبطولة الفيلم

وعلى الجانب الآخر، قال مخرج الفيلم إن مشاهدة الممثل شولو ماريدونيا يجسد شخصية ميجل دياز في مسلسل «كوبرا كاي» ساعده على إدراك أنه كان الممثل المثالي لتولي الدور الرئيسي في فيلم «Blue Beetle»، موضحا: «لقد أدهشتني شخصيته حقًا، كان بمثابة نجم هذا المسلسل التلفزيوني، فهو حكيم ويمتلك الجاذبية والطاقة معا».

تفاصيل فيلم «Blue Beetle»

نجح فيلم «Blue Beetle» في تحقيق إيرادات في ">أول أيام عرضه بالسينمات بلغت 10 ملايين دولار، وينتمى الفيلم لعالم الأبطال الخارقين، وهو مأخوذ من قصص «DC» المصورة.