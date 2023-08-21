«القاهرة الإخبارية»: استمرار حرائق الغابات باليونان لليوم الثالث على التوالي

تواصلت الحرائق في شمال شرقي اليونان، بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، فيما اندلع حريق آخر في شمال أتيكا.

ويكافح رجال الإطفاء النيران في أماكن متفرقة من المنطقة، ساعين إلى منع وصولها إلى متنزّه داديا الذي تعرّض العام الماضي لأضرار جسيمة جرّاء حرائق غابات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

ويشارك في إخماد النيران 200 من عناصر الإطفاء على الأقلّ، تدعمهم 17 قاذفة مياه ومتطوعون وشرطيون.

ونُقل سبعة من عناصر الإطفاء وأحد المتطوعين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخلاء 10 بلدات في نهاية الأسبوع

وتمّ إخلاء نحو 10 بلدات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحضّت سلطات الحماية المدنية السكّان على البقاء في منازلهم بسبب الدخان، كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.

وأمرت السلطات بإخلاء السياح الموجودين في شاطئ قريب، وتدخّل في الموقع نحو 46 من عناصر الإطفاء، تؤازرهم ثلاث طائرات.