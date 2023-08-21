إجلاء مستمر للسكان في اليونان.. والحرائق تمتد للعاصمة

تعيش اليونان صيفا ساخنا أضر بالسياحة في البلد المعتمد بشكل رئيسي عليها وتسبب في إجلاء السكان من سكنهم الأساسي، إذ استمر اندلاع حريق الغابات في اليونان أقصى جنوب قارة أوروبا، واستمر الحريق في منطقة «إيفروس» اليونانية وسط الإجبار على إخلاء المزيد من القرى وإغلاق الطريق الرئيسي.

سكان 5 مناطق يطلبون الانتقال

وأوضحت وسائل إعلام يونانية، أن سكان 5 مناطق طلبوا مغادرة منازل في ظل استمرار رياح قوية في العمل على تأجيج الحريق وانتشاره في مختلف الأماكن في الوقت الذيدعت السلطات السكان في مدينة «ألكسندروبوليس» بالبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ مع اقتراب الدخان.

لا توجد إصابات حتى الآن

لم تعلن اليونان أي إصابات خطيرة بين السكان أو رجال الإطفاء في الوقت الذي أغلقت الشرطة اليونانية طريق «إجناتيا»، واندلعت حرائق الغابات في اليونان هذا الصيف واحترقت غابات وممتلكات حول منطقة العاصمة أثينا، إضافة إلى مقاصد سياحية شهيرة مثل جزيرتي «رودس» و«كورفو».

استمرار خطر الحرائق يمتد للعاصمة

يشار إلى أن السلطات في البلاد ترى أن خطر استمرار الحرائق سيكون شديدا في 3 مناطق اليوم الاثنين بما يضم العاصمة اليونانية أثينا في الوقت الذي وضعت 10 مناطق أخرى في حالة تأهب قصوى.

تعويص لسياح جزيرة رودس

يشار إلى أن اليونان أعلنت عن تعويض السياح الذي حضروا إلى جزيرة رودس هذا الصيف في الأسبوع الذي اندلعت فيه الحرائق ليكونوا مدعوين لأسبوع مجاني في الجزيرة اليونانية خريف 2024 لتعويضهم عما حدث من قطع رحلتهم والاستجمام.