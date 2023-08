العثور على أقدم مدينة غارقة تحت الماء في أوروبا منذ 8000 عام (فيديو)

اكتشف علماء الآثار مشاهد مذهلة لمدينة مغمورة تحت بحيرة أوهريد في ألبانيا، منذ 8000 عام، ضمت مجموعة من المنازل التي أقيمت على ركائز متينة، مما يجعلها أقدم مدينة على ضفاف البحيرة وجدت حتى الآن في أوروبا.

وقال ألبرت هافنر، أستاذ علم الآثار في جامعة برن في سويسرا، بالمقارنة مع رواسب البحيرات الأخرى في مناطق البحر الأبيض المتوسط وجبال الألب، فهي أقدم مدينة بمئات السنين من تلك المعروفة حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

وحلل العلماء، العينات التي تم جمعها من المدينة المغمورة بمعامل جامعة برن، حيث أمضى هافنر وفريقه من علماء الآثار الألبان والسويسريين السنوات الأربع الماضية في التنقيب في بحيرة أوهريد، وتوقعوا أن مدينة لين المغمورة تحت ضفاف بحيرة أوهريد، تتكون من منازل أقيمت على ركائز متينة على سطح البحيرة أو في مناطق تغمرها مياه الفيضانات بانتظام.

Archaeologists have discovered what may be one of Europe's earliest settled communities, dating back to 6000-5800 BC!



