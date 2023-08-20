«الأرصاد» تحذر من هطول فيضانات كاليفورنيا.. الأسوأ منذ 84 عاما

اتجه إعصار هيلاري إلى جزيرة بابا المكسيكية في كاليفورنيا، اليوم الأحد، باعتباره إعصارًا ضعيفًا ولكنه لا يزال خطيرًا من الفئة 1 ومن المحتمل أن يتسبب في فيضانات كاليفورنيا وتكون «كارثية ومهددة للحياة» والعبور إلى جنوب غرب الولايات المتحدة كعاصفة استوائية، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

فيضانات كاليفورنيا

وحذر خبراء الأرصاد الجوية فى أمريكا من حدوث فيضانات كاليفورنيا، حيث أن أقصى سرعة رياح مستدامة كانت 85 ميلاً في الساعة اتجاهه ميامي، وانخفاضًا من 90 ميلاً في الساعة قبل ساعات، وكانت العاصفة على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب بونتا يوجينيا، المكسيك، و450 ميلاً من سان دييجو، كاليفورنيا.

وقال خبراء الأرصاد إنه لا يزال من المتوقع أن تدخل العاصفة كتب التاريخ كأول عاصفة استوائية تضرب جنوب كاليفورنيا منذ 84 عاما، مما تسبب في فيضانات كاليفورنيا مفاجئة وانهيارات طينية وأعاصير معزولة ورياح شديدة وانقطاع للتيار الكهربائي، ودفعت التوقعات السلطات إلى إصدار تحذير بشأن الإخلاء لجزيرة سانتا كاتالينا، وحث السكان ورواد الشواطئ على مغادرة الوجهة السياحية على بعد 23 ميلاً (37 كيلومترًا) قبالة الساحل.

الأرصاد الجوية تحذر من هطول أمطار غزيرة

وقالت إليزابيث آدامز، خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سان دييجو، إن الأمطار قد تهطل حتى 3 بوصات (7.62 سم) في الساعة عبر جبال وصحاري جنوب كاليفورنيا، من وقت متأخر من صباح الأحد حتى بعد الظهر، ويمكن أن يتسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال تلك الساعات في فيضانات مفاجئة واسعة النطاق وتهدد الحياة.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ، وحث المسؤولون الناس على إنهاء استعداداتهم قبل غروب الشمس يوم السبت، وقال أحد الخبراء إن الوقت سيكون متأخرا جدا بحلول يوم الأحد.