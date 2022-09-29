سفينة فرنسية تجوب محيطات العالم لمحاربة التلوث بالبلاستيك

تبدأ السفينة الفرنسية «بلاستيك أوديسي»، اعتباراً من يوم السبت المقبل، مهمة تستغرق 3 سنوات، تجوب خلالها عدداً من البحار والمحيطات، وتزور العديد من الموانئ من مختلف أنحاء العالم، بهدف الحد من تلوث البحار والمحيطات، والتوعية بمخاطر النفايات البلاستيكية السامة، التي تضر بالبيئة والطبيعة والإنسان، ومن المقرر أن تقلع السفينة من ميناء مرسيليا، وعلى متنها طاقم عمل يضم 20 شخصاً، على أن تتوجه إلى أكثر من 30 مدينة متضررة بالنفايات البلاستيكية.

إلقاء أكثر من 20 طن في المحيط كل دقيقة

وكشف الفريق المشرف على مهمة السفينة عن أن المحيطات تستقبل ما لا يقل عن 20 طناً من مخلفات البلاستيك في كل دقيقة، وهذا يعادل حمولة شاحنة كاملة من النفايات، لذا تعتزم السفينة «بلاستيك أوديسي» البحث عن حلول لهذه المشكلة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وتضم الرحلة تدريب 300 رائد أعمال على إعادة تدوير النفايات، والتوعية بأهداف الحملة من أجل تقليل استخدام المواد البلاستيكية في الحياة اليومية وإيجاد أمور بديلة.

الفيروسات تظل لمدة 3 أيام في البلاستيك

وكشفت دراسة حديثة أن الفيروسات الخطيرة قد تظل معدية لمدة 3 أيام، إذا ظلت داخل البلاستيك الذي يعد أكثر ضرراً مما يتوقع الأفراد، فقد تم إيجاد فيروسات معوية مسببة للإسهال واضطرابات المعدة مثل فيروس الروتا في الماء عن طريق الالتصاق باللدائن الدقيقة، ولمح الباحثون في جامعة سترلينج أن هذا الفيروس ظل معدي لفترة طويلة.

تعليق من أكاديمي متخصص حول الفيروسات والبلاستيك

بدوره ذكر البروفيسور ريتشارد كويليام، الباحث الرئيسي في المشروع في جامعة ستيرلنغ: «وجدنا أن الفيروسات يمكن أن تلتصق باللدائن الدقيقة وهذا يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة في الماء لمدة 3 أيام، وربما لفترة أطول».

مصر تستضيف قمة المناخ (COP-27) في شرم الشيخ

وتستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) في مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مفاوضات مكثفة حول إيجاد آليات يمكن من خلالها أن تقدم الدولة الغنية دعماً مالياً للدولة النامية، لمساعدتها في الحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة.