«غرفة السياحة»: صلاحية تأشيرة العمرة هذا العام 30 يوما

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن صلاحية السفر بتأشيرة العمرة منذ صدورها وحتى السفر للسعودية ستكون 30 يوما، فيما تكون صلاحية تأشيرة العمرة داخل المملكة العربية السعودية 90 يوما، موضحا أن أقصى مدة لبرامج العمرة بالنسبة للمصريين ستكون 15 يوما خلال جميع شهور العمرة ما عدا شهر رمضان الذي قد تصل فيه مدة البرنامج إلى نحو شهر.

توثيق عقود وكالة العمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام ستبدأ من الغد في تنفيذ الإجراءات الخاصة بذلك وأولها توثيق عقود وكالة العمرة، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار فتحت باب توثيق عقود وكالة العمرة بداية من غد وحتى نهاية موسم العمرة.

الإقبال على السفر لبرامج عمرة المولد النبوي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن إقبال المواطنين على حجز برامج عمرة المولد النبوي والتى ستبدأ أولى رحلاتها الشهر المقبل جيد حتى الآن، لافتا إلى أن نسب الإقبال على رحلات العمرة سترتفع بشكل تدريجي لتصل لذروتها خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجرى 1445.