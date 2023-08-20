«غرفة السياحة»: أعداد منظمي العمرة خلال 2023 لن يزيد على 800 شركة

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أعداد شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة للعام الهجرى الحالي 1445، ستتراوح ما بين 700 إلى 800 شركة سياحة، وهو عدد أقل من عدد الشركات المنظمة للعمرة العام الماضي بنحو 1000 شركة، موضحا أنّ شركات السياحة التي نظمت رحلات العمرة خلال عام 1444 هجريا، بلغ نحو 1923 شركة.

تراجع أعداد الشركات المنظمة لرحلات العمرة مقارنة بالعام الماضي

وأرجع «عنبي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، السبب وراء انخفاض أعداد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلى نظام منح تأشيرات العمرة لهذا العام، إذ اعتمدت وزارة السياحة والآثار منذ بداية الموسم الحالي نظام السقف المفتوح في منح تأشيرات العمرة، والذي يعنى حصول أي شركة سياحة منظمة للرحلات على أي عدد من التأشيرات.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة جيدا

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ نسب إقبال المواطنين على حجز برامج العمرة حاليا جيدة، بالقياس بأننا ما زلنا في بداية الموسم، لافتا إلى أنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.