مصادر: «السياحة» تقر ضوابط العمرة وإعلانها بداية الأسبوع المقبل

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أقر أمس الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجرى 1445، لافتا إلى أنه سيجري إعلان الضوابط رسميا، أحد يومي الأحد أو الاثنين المقبلين «20 أو 21 أغسطس 2023»، مع نشر الضوابط فى الجريدة الرسمية، موضحة أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة المنظمة للرحلات، ستبدأ فور إعلان الضوابط.

انطلاق أولى الرحلات أول سبتمبر

وأضافت المصدر لـ«الوطن»، أن أولى رحلات العمرة لهذا العام بالنسبة للمصريين، قد تنطلق أوائل شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء شركات السياحة من عمليات توثيق عقود وكالات العمرة، مشيرة إلى أن الضوابط سمحت لكل شركة سياحة بالتعاقد مع وكيل سعودي واحد في إصدار التأشيرات، مع إلغاء العمل بتأشيرة العمرة الإفتراضية (b2c).

نظام السقف المفتوح في منح تأشيرات العمرة للشركات

وفي السياق ذاته، أكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام، اعتمدت نظام السقف المفتوح في منح التأشيرات، بما يعني منح شركات السياحة المنظمة أي عدد من تأشيرات العمرة التي تريدها، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة المنافسة، وتجويد الخدمات المقدمة للمعتمر، مع تخفيض أسعار برامج العمرة.