عضو غرفة شركات السياحة: أولى رحلات العمرة في سبتمبر المقبل

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة هادئ إلى الآن، مرجعا ذلك إلى أن تلك الفترة من العام تٌمثل بداية موسم، فضلا عن أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن عن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1445 هجريا وهو ما جعل غالبية شركات السياحة ترجئ الإعلان عن برامجها لحين الإعلان عن الضوابط رسميا.

انطلاق أولى رحلات العمرة أول سبتمبر

وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا لتأكيدات اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار فإن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة جاهزة وموجودة لدى وزير السياحة لدراستها وإقرارها ما يشير إلى أنها ستعتمد خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنه وفقا لتلك المؤشرات فإنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال الـ10 أيام الأولي من الشهر المقبل.

أسعار برامج العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تتراوح مدتها ما بين 12 إلى 15 يوما لن يقل عن 25 ألف جنيه، موضحا أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم قد تصل إلى 50 ألف جنيه.