تامر هجرس يتعرض لحادث سير.. ويعلق: «قدر الله وما شاء فعل»

تعرض الفنان تامر هجرس لحادث سير بسيارته الخاصة، وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشارك الفنان تامر هجرس، جمهوره بصورة للسيارة الخاصة به، بعد الحادث الذي تعرض له، وذلك من خلال خاصية «ستوري» على صفحته بـ«إنستجرام»، وعلق عليها قائلا «قدر الله وما شاء فعل».

آخر أعمال تامر هجرس

يذكر أن الفنان تامر هجرس، شارك مؤخرا في فيلم «شوجر دادي» بجانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد، وليلي علوي، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، وجوهرة، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.