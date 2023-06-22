تامر هجرس: أنا شخص ناجح.. وأحتاج لمخرج يفهم إمكانياتي

قال الفنان تامر هجرس، إنه بعد مرور نحو 20 عامًا من أول ظهور له عام 2002، من خلال فيلم بركان الغضب، إنه يشعر بنعمة كبيرة لأن بدايته كانت بطولة مطلقة مع «بركان الغضب»، وأن تكون التجربة الثانية مع عادل إمام عام 2003 في «التجربة الدنماركية»، وأول عمل درامي مع سميرة أحمد «يا ورد مين يشتريك»، متابعًا: «جاءتني فرص كبيرة جدًا، وعندما ألقي نظرة على تاريخي في السينما أكون مبسوط جدًا وفخور جدًا وأشكر ربنا إن مشواري كان بهذا الشكل وبكل هذه الأعمال».

تامر هجرس: أتمنى العمل مع مخرج مغامر

وحول إذا ما كان يرى أنه نجح في إدارة موهبته أم هناك تقصير من جانبه؟ أوضح تامر هجرس، في تصريحات لـ«الوطن» بقوله: أشعر أنني شخص ناجح، ولكن أيضًا أشعر أن المخرج ممكن يُخرج مني المزيد، ولا بد من وجود مخرج مغامر يستطيع التنقيب في طبقات تامر هجرس.

كثير من أدوار الجان

واستطرد بقوله: حتى الآن للأسف المخرج لما يحتاجني يكون لدور«الجان» مستندًا للمظهر ولا يعرف أن لديّ حاجات وإمكانيات كثيرة، وعليه متابعة أعمالي، تقريبًا ممكن أسأل المخرج قبل ما اشتغل معه «شوفت ليّ حاجة قبل كده؟» حتى يرى عمق الممثل الذي أمامه وما الذي يمكن أن يقدمه.

طاقة فنان

وأضاف بقوله «ممكن يكون متفرجش عشان مفيش وقت، مهم كوسط فني نكون عارفين إن أي مخرج لو أراد أن يُخرج من الممثل طاقة مختلفة سيفعل ذلك، من خلال الحديث معه لمعرفة مستواه».